Kaimar Karu: Venemaa huvi e-residentsuse vastu oli eeldatav

Statistika näitab, et Ukraina e-residendid on loonud Eestis kõige enam - ehk 873 – ettevõtet, e-residentide arvu poolt on ukrainlased näitajaga 3916 kolmandal kohal. Venemaa kodanikest e-residendid on loonud 752 ettevõtet ja see on edetabelis kolmas näitaja, venelastest e-residente on aga 4283 ja see on edetabelis lausa teisel kohal. Mõlemad riigid on ka startup-viisa kasutamise kolme edukama riigi seas.