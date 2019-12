Huawei kaebas USA kohtusse

Huawei leiab jätkuvalt, et tema nimetamine julgeolekuohuks ei tugine mitte ühelegi tõendile. «USA valitsus pole kunagi esitanud tõendusmaterjali, mis näitaks, et Huawei on riikliku julgeoleku oht. Seda seetõttu, et neid tõendeid pole olemas,» ütles ettevõtte peajurist Song Liuping täna Shenzhenis peetud pressikonverentsil.