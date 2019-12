Täna «Punases sekundis»: mis vanuses oleks aeg autost loobuda?

Koolitusprogramm «Väärikas mootorsõidukijuht» toob kokku autojuhid, kel turjal parasjagu aastaid, kuid ka kogemusi. Koolitaja ütleb, et vanus on number, mille inimene kirjutab ise.

Meie rahvastik vananeb ja kümne aasta pärast on ligi veerand kõikidest autojuhtidest vanemaealised ja enamik neist on naised. Saates saama teada, kui suur osa Eesti juhtidest on hetkel vanurid.