Sõiduproov: eestlaste ühe lemmikauto uus versioon on kohe kohal

Uus Renault Captur on märgatavalt pikem, äratuntavalt kaasajastatud disainiga ja tarkust on tublisti juurde tulnud – need ongi kolm põhilist uuendust. Uurime neid lähemalt.

FOTO: Renault

Esiteks on uus versioon eelkäijaga võrreldes 11 sentimeetrit pikem ja uueks pikkuseks on 4,23 meetrit. Enim võidavad sellest just tagaistujad, kuna nende põlveruum on kasvanud 1,7 sentimeetri võrra ja kelle istmed on jätkuvalt 16 sentimeetri ulatuses edasi-tagasi liigutatavad.

Mina olen pikemat kasvu tegelane ja paraku tuli seetõttu põlved ikkagi esiistme seljatoe külgedele pressida. Päris selge on ka see, et kolme täiskasvanut see auto tagaistmele naljalt ära ei mahuta.

FOTO: Aivar Pau

Esiistmete istumiseosa on pikenenud 1,5 sentimeetrit. Uue disaini on saanud ka peatoed – need on nüüd komakujulised ja see parandab nähtavust tahapoole.

Pagasiruumi maht on kasvanud 81 liitri võrra 536 liitrini, millele lisandub 27 liitrit panipaigaruumi salongis. Tagaistmete seljatoed saab peaaegu tasapinnaliseks alla lükata ja selliselt saab pagasiruumi pikkust kasvatada 1,57 meetrini, mis on 11 sentimeetrit enam, kui eelmisel Capturil.

Auto teljevahe on juurde saanud 2 sentimeetrit ja on uuel autol 2,64 meetrit. Auto kogulaius lahtirullitud tahavaatepeeglitega on 2,003 meetrit ning kõrgus 1,58 meetrit.

Äratuntavalt uuenenud välimus

Kõige äratuntavam uuendus väljast vaadates puudutab tulesid – uuel Capturil on nii ees kui taga C-kujulised täis-LED-tuled. Esituledel on neli leedtulede elementi ja need kaarduvad koos kroomitud esivõreliistudega.

FOTO: Aivar Pau

Auto esiosa on külgedele juurde saanud õhusuunajad, mis peaks tootja hinnangul õhku rattakoobastesse suunates parandama auto stabiilsust, aerudünaamikaomadusi ja vähendama kütusekulu.

FOTO: Aivar Pau

Et välimuselt on tegemist on linnamaasturi-laadse tootega (maast kõrgemalt tõstetud Clioga, millel jätkuvalt vaid esivedu), siis seda rõhutab Renault selliste disainielementidega nagu hoogsam katusekaar, kõrgem küljejoon, kõrge kontuuriga esitiivad, süvendid külgedel, väiksemad klaaspinnad, rattaäärekaitsed ning alumiiniumist katsereelingud.

FOTO: Aivar Pau

Jätkuvalt on väga lai Capturi värvikombinatsioonide valik: kokku on saadaval 11 kerevärvi, 4 kontrastset katusevärvi ja kolm välisdisainipaketti. Seega kokku 90 võimalikku kombinatsiooni.

FOTO: Aivar Pau

Pole midagi öelda, tegemist on kokkuvõttes kahtlematult kena, hoogsa ja kaasaegse välimusega rahvaautoga, mis näeb oluliselt kallim välja, kui ta tegelikult on. Välisdisain on selle auto suurim tugevus.

Leidlikud ja kummalised lahendused salongis

Jah, väga leidlikult on uuel Capturil lahendatud näiteks keskkonsool – see on kõrgemale tõstetud ja on kahetasandiline. Käigukangi kandev osa on justkui õhku tõstetud ja selle all on saavutatud punktvalgustusega lisaalus, kuhu saab panna näiteks mobiili juhtmevabalt laadima. Konsooli ülemise poole osadeks on ka kaks USB-porti ja sigaretisüütaja sisend. Mis puutub EDC es-shifter automaatkäigukangi, siis selle käigutähised «süttivad» vaid mootorit sisse lülitades.

Oluline uuendus on osade pakettide puhul see, et nii armatuurlaua kui uste kattematerjal on nüüd pehme polsterdusega – ei mingit kõva plastikut enam.