FOTO: Telia e-pood

Pro-klassi tooteid on Apple teinud juba aastakümneid, kui meenutame näiteks MacBook Pro’d. Viimane on oma olemuselt mõeldud inimestele, kes nõuavad arvutist tavapärasest enam jõudlust. Olgu siis tegu professionaalsete fotograafide, filmitegijate või mistahes eriala professionaalidega, kirjutab Erki Oras tehnoloogiaportaalist Digitark.

Viimasel ajal on Apple aga oma professionaalset tooteskaalat laiendanud toodetega, millele on Pro-tiitlit üpris keeruline külge kleepida. Nagu näiteks kõrvaklapid ja telefon. OK, professionaalsed stuudioklapid tõepoolest eksisteerivad aga kindlasti pole seda Apple AirPod Pro’d. Hoopis huvitavam on aga see, mis tõstab telefoni professionaalsele tasemele. Võtame iPhone 11 Pro Maxi ‘osadeks’ ja vaatame, kas telefon väärib professionaali tiitlit või mitte.

Ekraan

6,5-tolline ekraan on suur ja ilus küll. Aga nagu Lumivalgekese võõrasema peaks Pro Max peeglisse vaadates tõdema, et on veel ilusamaid ekraane st mitte 60Hz kaadrisagedusega, vaid 90 Hz-ise sagedusega, mis muudab pildi märgatavalt sujuvamaks.

Nii et siin löövad professionaalsuse poolest meie Pro Maxi üle näiteks OnePlus 7 Pro või Google Pixel 4.

Välimus

Enne iPhone 11 ja 11 Pro’d olid iPhone’I viimased mudelid säravate klaasist tagakülgedega. Uue mudeli juures on Apple oma edevuse alla surunud ning tagakülg on meeldivalt matt. Esiteks ei jää sellele oluliselt sõrmejälgi ning ka peos ei tundu telefon nii libe nagu eelviimased mudelid. Blingi asemel on funktsionaalsus ja esteetika ning minu arvates on see igati professionaalne lahendus. Tegelikult lisab professionaalset ilmet ka tagaküljel asuv kaamerakobar. Aga sellest tuleb jutt hiljem.