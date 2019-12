Telia pakub tänavuse jõulukampaania raames soodustusi kümnetele erinevatele seadmetele, mille hinnad on tavapärasest kuni mitusada eurot soodsamad. Lisaks saab kindlate toodete ostmisel kaasa täiendava jõulukingituse, kirjutab Digitark.

„Oleme oma jõulukampaaniasse valinud eeskätt sellised tooted, mille järele on meie klientidel olnud tänavu kõige suurem nõudlus. Seejuures kehtivad soodustused nii kõige odavama kui kõige kallima hinnaklassi toodetele, mistõttu peaks häid pakkumisi leiduma kõigile,“ sõnas Kuusik.

Eraldi rõhutas Kuusik, et kindlate toodete soetamisel (neid tooteid on 12) annab Telia omalt poolt ostjale kaasa jõulukingituse väärtusega 49,9 – 99,9 eurot. Seejuures saab endale sobivaima kingituse valida iga klient ise ning valikus on 5 toodet: