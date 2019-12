Elisa juht lajatas konkurendile: lõpeta valetamine!

Levikom on kohtus vaidlustanud riigi otsuse jaotada 5G sagedusvahemik kolme operaatori vahel, kuna sellega välistatakse väiksemate telekomide võimalus sagedusi omandada. Peep Põldsamm on arvamusel, et pole mõtet jagada igale operaatorile 130 MHz, kuna standard võimaldab maksimaalselt kasutada vaid 100 MHz kanalit. See jätvat vaba seadusvahemiku ka neljandale pakkujale.