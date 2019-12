Xiaomi nagu nii mitmedki teised Hiina telefonitootjad on algusest peale pakkunud tarbijale võimalikult võimast raudvara võimalikult soodsa hinna eest. Üheks eestvedajaks sellel rallil on olnud Xiaomi, kes lisaks raudvarale on aktiivselt panustanud ka oma toodete disaini. Ning selle eest ka arvukalt rahvusvahelisi preemiaid saanud. Xiaomi Mi A3 on suurepärane näide Xiaomi edukast strateegiast. Võtame siis Xiaomi Mi A3 osadeks ja vaatame lähemalt, kui hea telefoniga on tegu.