FOTO: Telia

2019. aasta tõi Telia äriklientidele mitmeid olulisi uuendusi ja uudiseid, mis aitavad ettevõtetel oma äri tõhustada nii täna kui eesseisvatel aastatel, kirjutab Digitark.

Oleme täna tunnistajaks väga põnevale ajastule, mil erinevad tehnoloogiad nagu 5G, asjade internet, tehisintellekt ja robootika arenevad tohutu kiirusega. Ilmselt muudab nende tehnoloogiate küpsemine ja arenemine seda, kuidas me juba lähemas tulevikus töötame, õpime ja meelt lahutame ning kindlasti näeme sündimas ka täiesti uusi ärimudeleid ja teenuseid. Seepärast on ka Telia üks fookusi panustada uute lahenduste arendamisse, et oma klientide elu senisest veelgi efektiivsemaks ja mugavamaks muuta.

Tervet Eestit kattev asjade interneti ehk IoT võrk

Juba aasta jagu katab tervet Eestit Telia poolt rajatud NB-IoT asjade interneti võrk. NB-IoT (narrow band internet of things) võrgu näol on tegu sisuliselt esimese 5G-perekonda kuuluva asjade interneti võrguga, mis levib üle kogu riigi – protsesside efektiivsemaks muutmine pole olnud kunagi varem nii lihtne.

Telia asjade interneti võrk on muutnud kõigi ettevõtete jaoks IoT lahenduste loomise tõeliselt käegakatsutavaks ning ühtlasi võimaldab anda uue hingamise kõigile M2M (Machine to Machine) lahendustele. Kokku teenindab Telia täna Eestis ligemale 300 000 IoT seadet, olles selle näitajaga kindel turuliider. Näiteks on hetkel väga suur osa M2M lahendustest kasutusel autode jälgimise lahendustes, makseterminalides, erinevates kauglugemise lahendustes (näiteks gaasiarvestid) jm.

Esimene reaalne 5G lahendus Eesti tööstuses

Sel suvel võttis Ericsson oma Tallinna tehases kasutusele 5G tehnoloogia. See on märgilise tähendusega, kuna teadaolevalt on tegu üldse esimese sellelaadse lahendusega Eestis, mida kasutatakse kohalikus tööstuses. Nimelt aitas Telia luua Ericssonile privaatse 5G võrgu, mille abil liiguvad tehase territooriumil isejuhtivad sõidukid ning liitreaalsuse lahendused kontrollivad toodangu kvaliteeti. Lisaks jälgib terve hulk erinevaid sensoreid töökeskkonda, mõõtes õhuniiskust, temperatuuri, müra- ja valgustugevust ning süsinikdioksiidi taset. Selle sammuga astus Ericssoni Tallinna tootmisüksus suure sammu veelgi nutikama tootmise suunas, suurendades nii oma efektiivsust kui paindlikkust. Selliseid, just konkreetse ettevõtte vajadustele vastavaid lahendusi on Telia valmis koostöös oma partneritega tegema ka edaspidi.