Loe täismahus: Kingo töörühm: avastas e-valimistel 25 häda

«Teadvustasime need kohad, kus annaks süsteemi parandada nii, et riskid oleksid veel paremini maandatud kui praegu,» ütles Postimehele töörühma juhtinud majandusministeeriumi küberturvalisuse nõunik Raul Rikk.

Rikk märkis, et riik on e-valimiste seotud riskid maandanud mõistlikult ära, aga kuna riskipilt maailmas pidevalt muutub, siis me ei saa sellesse seisu jääda. «Normaalne protsess on see, et tegeleme kogu aeg sellega, et kui uued riskid ilmnevad, siis me vaatame kohe üle, kuidas neid e-valimiste kontekstis maandada. See ongi see protsess olnud, ütles ta.

Töörühma juhi sõnul ei saa mingit juhul teha üldist järeldust, et e-valimised tuleks Eestis ära lõpetada, kuna need on liiga riskantsed või kontrollimatud.

Tanel Tammet FOTO: ERIK PROZES/

Ka töörüha liige, Tallinna Tehnikaülikooli arvutiteadlane Tanel Tammet märkis, et e-valimiste auditeeritavust ja salajasuse printsiibi järgmist ei seadnud ükski komisjoni liige kahtluse alla.

«Küll on domineeriv arvamus, et auditeerimist ja vaadeldavust tuleb parandada,» ütles Tanel Tammet.

Kolm põhilisemaid töörühma ettepanekut on, et valimisüsteemi arendamine vajab püsivalt rahastamist, avalikkust tuleb selle tööst rohkem teavitada ning suurendada tuleb pädevate valimisvaatlejate arvu. Kõik ettepanekud lähevad töösse vaatamata sellele, mitu toetajat see töörühma liikmete seas leidis.

EKRE seatud ootustest oli esikohal valimisüsteemi auditeeritavuse teema ja seega analüüsis töörühm seda erilise tähelepanelikkusega.

«Meil oleks vaja auditeerimisvõimekust kasvatada nii, et valimisteenistusel oleks ressurssi osta sisse vähemalt dubleeritud audit ja lisaks rakendata turvaaudiitori funktsioon, kes vaataks asjale peale selle pilguga, kas see olemuslikult on turvaline,» rääkis Raul Rikk.

Töörühma juhi sõnul rõhub koondaruanne kohtadele, kus võiks riskihaldust veel paremini korraldada, et usaldus tervikuna e-valimiste suhtes kasvaks. «Me peame jõudma sinna, et inimesed tunnetavad, et riik ei võta liigseid riske lootuses, et midagi ei juhtu,» ütles Rikk.

Tanel Tammet lisas, et määrava tähtsusega on püsiva rahastuse ja lepingute tagamine, kuna praegu toimub e-valimiste töö hoogtöö perioodidel ja suhteliselt väikese rahastusega. Ka kaasatud inimeste - spetsialistide, administraatorite, audiitorite - arvu suurendamine on tema sõnul oluline, kuna praegu on kõigis neis lõikudes selgelt liiga vähe inimesi angažeeritud.

«Minu enda arvamuse kohaselt on veel eriti olulised auditeerimise parandamine ja osade komponentide dubleerimine rünnaku-riskide, sealhulgas siserünnaku-riski vähendamiseks,» märkis Tammet.

Endine IT-minister Kert Kingo kutsus E-valimiste töörühma kokku oma 21. juuni käskkirjaga. Kui alguses andis ta rühmale ülesandeks analüüsida e-valimiste vastavust küberturvalisust ja valimiste korraldamist käsitletavatele seadustele, siis juba esimesel koosolekul ta sellest loobus ning leppis sellega, et analüüsi asemel pannakse kirja lihtsalt töörühma liikmete arvamused parandamist vajavate murede kohta.

Raul Rikk tõdes, et päris nii, nagu minister Kingo soovis, seda teemat töörühma liikmete hinnangul käsitleda ei saanud.