Video: Kingo ennustab Eesti ajakirjandusele raskusi

«Kui siin meedia mängis selle peale, et ma kardan lennata või ma ei tea, mis asju, siis see on tõesti naerukoht. Näis, kaua nad nüüd niimoodi suudavad ennast veel ära majandada sellises uudisevoolus, nagu nemad seda teevad,» ütles praegune riigikogu liige Kert Kingo EKRE värskes promovideos.

Just ajakirjandus oli see, kes avastas, et Kingo eitas küll riigikogu ees rahvasaadikute küsimustele vastates endise Tallinna TV saatejuhi Jakko Väli palkamist endale nõunikuks, kuigi oli vaid mõned päevad varem töölepingule alla kirjutanud. See vale maksis Kingole ministrikoha ja tal tuli naasta riigikokku, kus ta on nüüd õiguskomisjoni liige.

Kingo väitis maheda taustamuusikaga videos aga, et meedias toimuv ei lähe talle absoluutselt korda.

«Mulle läheb korda nende inimeste arvamus, kellest ma lugu pean ja kellel on minu silmis väärtus. See, mis meedia siin tegi, see mulle tõesti väga ei mõjunud. Ma ei ole kindlasti patja nutnud sellepärast või väga häiritud olnud. Need, kes mind tunnevad, need teavad seda ja ei võta seda tõsiselt,» kinnitas poliitik.

Ta kurtis ka selle üle, et Eesti ministrid ei saa oma plaane ellu viia.

«Ideaalis oleks muidugi hea, kui minister saaks kõike teha ja oma soove riigi paremaks tegemiseks realiseerida. Aga paraku see tavaelus päriselt nii ei ole. Tegelikult oled väga-väga käsist-jalust seotud ja ei saagi väga midagi teha,» rääkis ta.

Ta ütles, et püüdis ministrina kogu hingest nii palju kui võimalik teha asju paremaks ja inimesi arvestavamaks. «Olgu siis näiteks Eesti Post või EAS, mis on ettevõtjate jaoks väga oluline. Või võtame näiteks sellesama e-hääletuse. Ministriamet oli väga huvitav kogemus,» ütles Kingo.