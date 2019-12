Musk lennutab kanepi orbiidile

SpaceXi kliendiks on põllumajandustehnoloogiaettevõte Front Range Biosciences ning saadetise eesmärgiks pole astronautide pilvetõmbamine, sest lennutatavad kanepisordid on madala psühhoaktiivse toimega ja kõlbavad pigem toiduks, ehitusmaterjalideks ja biokütuse valmistamiseks, kirjutab portaal Digital Trends .

Ettevõte tegeleb uute kanepi- ja kohvisortide aretamise ja tootmisega ning soovib teada, kuidas need taimed reageerivad mikrogravitatsioonile.

Katse eesmärgiks on välja selgitada, kuidas reageerivad taimed kosmoses leiduvale madalale gravitatsioonitasemele. Mikrogravitatsioonis põllukultuuride kasvatamise õppimine on inimkonnale pikas perspektiivis oluline kosmose asustamisel.

Ettevõtte asutaja Jonathan Vaughti sõnul on olemas teooria, mis räägib sellest, et taimi tabavad mikrogravitatsiooni oludes kummalised mutatsioonid. Spetsiaalses konteineris lennutatakse orbiidile 480 taimekultuuri ning hiljem tehakse kindlaks, kuidas kõikuv gravitatsioon ja kosmiline kiirgus on mõjunud nende DNA-le.