Puhka rahus, Windows 7

«Microsofti toe kadumine tähendab seda, et Windows 7 enam ei uuendata ega paigata ning kriitilised turvanõrkused säilivad. Tulevikus on vana tarkvaraga arvutikasutajaid lihtsam haavata läbi turvaaukude, mida jaanuari keskpaigast enam ei lapita,» ütles RIA elektroonilise osakonna juht Margus Arm.

Windows 7 toe lõpetamine tähendab ka seda, et teised teenusepakkujad lõpetavad oma programmide toetamise Windows 7 versioonil ning pole tagatud, et need töötavad viperusteta ja on turvalised. Üheks selliseks on ID-tarkvara DigiDoc4.