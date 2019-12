Soome pakub ELi elanikele tasuta tehisintellektialast kursust

«Meil on Euroopas tohutu potentsiaal, kuid puudu on tehisintellekti investeeringutest,» ütles Helsingi Ülikooli arvutiteadlane Teemu Roos. Euroopal tuleb konkureerida selle valdkonna hiiglaste USA ja Hiinaga, lisas ta.

Helsingi Ülikooli 2018. aastal alanud veebikursus The Elements of AI («Tehisintellekti elemendid») on ülikooli ajaloo kõige populaarsem kursus. Kursusel on osalenud üle 220 000 inimese 110 riigist, ütles Roos.