Hyundai toob Eestisse ka soodsama elektriauto

39 kWh akuga Hyundai KONA kombineeritud sõiduulatus ühe laadimisega on uue range WLTP mõõtmismeetodi põhjal 289 km ja linnas 417 km. Suurema akuga on need näitajad vastavalt 449 km ja 619 km.

39 kWh KONA Electricu varustustase on alati Comfort. Võimsamal versioonil on valida ka luksuslikum varustustase Style.

KONA Electric 39 kWh standardvarustuses on 7,2 kW laadur. Tõhusamal, 64 kWh akuga versioonil on 10,5 kW pardalaadur, mis võimaldab hõlmab ka kolmefaasilist laadimist.

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) kuulutas täna välja täiselektriliste sõidukite ostutoetuse taotlusvooru, kuid millegipärast soovib riik, et eestlased endale korralikke kalleid elektriautosid ei ostaks. Toetuse summa ühe sõiduki kohta on 5000 eurot ning keskkonnaministeerium on otsustanud, et elektrisõiduki hind võib olla kuni 50 000 eurot käibemaksuta.