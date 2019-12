See on juhtunud ilmselt meie kõigiga, ühel hetkel on vaba ruum telefonis lihtsalt otsa saanud. Tänapäevased telefonid on küll üsna suure mälumahuga, isegi 64GB võib tunduda palju, kuid pildid, videod, äpid on ühes mälumahuga suuremaks läinud. Ja nii see juhtubki: ühel päeval proovides installida uut mängu või ägedat äppi, tuleb ootamatu teade, et telefon on täis saanud, kirjutab Hardi Keerutaja tehnoloogiaportaalist Digitark.