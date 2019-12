FOTO: Telia

Novembri lõpus Eestit külastanud Oracle’i pilveteenuste strateegiline juht Hassan Ajan ütles Digitargale antud intervjuus, et tehisintellekt muudab lähiaastatel meie eluviisi ning selle rakendamine aitaks säästa hulga inimelusid, kirjutab Digitark.

Mida AI (artificial intelligence) ehk tehisintellekti all õigupoolest mõistetakse?

Tehisintellektil on tegelikult päris palju erinevaid definitsioone, kuid väga lihtsalt öeldes: AI või tehisintellekti mõte on panna masinad ja arvutid tegutsema või täitma erinevaid ülesandeid nii, nagu seda teevad inimesed. Ehk eesmärk on jäljendada inimese intellekti. Seetõttu loomegi arvutitele neid samu oskusi, mida kasutavad inimesed, sh oskust näha, kuulda ja ka mõelda. See omakorda võimaldab arvutitel ja masinatel kindlates situatsioonides otsuseid langetada, kasutades selleks kaameraid, mikrofone, pilte jne.

Telia kasutab Eestiski nn jutu- või vestlusroboti lahendust, mis aitab meie klienditoel klientidega suhelda. Kas säärased juturobotid liigituvad samuti tehisintellekti alla?

Jah, chatbot (juturobot) on hea näide. Tehisintellekti puhul saame rääkida erinevatest kategooriatest, millest üks on masinõpe. Võibki öelda, et chatbotid on seotud masinõppe valdkonnaga. Üks osa masinõppest on seotud sellise terminiga nagu NLP (natural language processing) ehk keeletöötlustehnoloogiaga, mis aitab arvutil aru saada semantikast. Vestlusrobotid paigutuvadki sellesse kategooriasse, sest kui näiteks inimene kirjutab midagi chatbotile, peab viimane aru saama, mida inimene oma pöördumisega mõtleb ning kuidas sellele pöördumisele õigesti vastata. Siin tulebki tehisintellekt mängu.

Kuidas üldse inimesed täna tehisintellekti ja selle arendamisse suhtuvad?

Kui jälgida uudiseid sel teemal, siis tihtipeale räägivad pealkirjad terminaatori-laadsetest ohtudest. Millest aga tavaliselt ei räägita, on tehisintellektiga seotud algoritmid, mida erinevad masinad erinevate probleemide lahendamiseks kasutavad, kuna need teemad pole nii huvitavad ning on oma sisult ka keerukamad. Kindel on see, et kogu tehisintellekti arendamine muutub järjest laiemaks ja kiiremaks ning sellega koos kasvab ka inimeste teadlikkus.