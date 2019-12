Riigiportaal laguneb

Uuenduste viljad tähendavad kodanikele seda, et neil tuleb e-teenuste tarbimiseks ringi kolistada mööda kümneid ja sadu erinevaid ja väga erineval tasemel arendatud riigiportaale. Selle asemel, et näha ja teha kõike ühes eesti.ee keskkonnas.

«Kui tänaseni on saanud rahvastikuregistri e-teenuseid kasutada läbi eesti.ee portaali, siis nüüd avasime uue veebikeskkonna, kuhu me tulevikku vaatavalt kõik rahvastiku toimingud kokku koondame. Hetkel on portaalis võimalik vaadata oma andmeid ning registreerida elukohta, aasta algusest lisandub näiteks ka sünni registreerimise võimalus,» oli SMITi rahvastikuteenuste osakonna juhataja Erik Sher uhke.