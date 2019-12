Mobiilse interneti kiirus on paari aastaga hüppeliselt kasvanud

TTJA sideosakonna juhataja Oliver Gailani sõnul on hea meel tõdeda, et kõik kolm mobiilsidevõrku pakuvad üle Eesti hea kvaliteediga teenust. «Me teeme aina enam igapäevatoiminguid mobiiltelefoni vahendusel ning tarbime sujuvalt ka suuremahulist meediasisu. Oleme Eestis harjunud sellega, et saame kasutada teenuseid kõikjal, kus me oleme,» ütles ta pressiesindaja teatel.