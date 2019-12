Uude kümnendisse väänduva mobiili, kvantarvutite ja unise tiigriga

Tellijale

«Lõppeva aasta üks tähtsam innovatsioonisündmus oli Eesti elanikele kindlasti see, et septembris hindas Eesti riik Smart-ID identifitseerimisskeemi tasemega «kõrge». See tähendab, et Smart-ID hinnang on samaväärne ID-kaardi ja Mobiil-ID tasemega ning tänu sellele on võimalik nüüd riigisektoris võtta teenus laialdasemalt kasutusele,» sõnas uue toote loonud ettevõtte SK ID Solutions juht Kalev Pihl.