Google’i katsed teha suhtlusäppi on võtnud juba saaga mõõtmed. Hulk äppe, mis on viimase kümne aasta jooksul välja tulnud lootuses kasutajate südamed võita ning siis ajaloohämarusse vajunud. Allo, Duo, Google Wave, Hangouts, Google Talk, Google +, Google Voice – pikk ja komplitseeritud nimekiri suhtlusäppidest, mis ei tõusnud erinevatel põhjustel lendu, kirjutab Hardi Keerutaja tehnoloogiaportaalist Digitark.

Igatahes on firma nüüd välja toonud uue lahenduse – võimaluse chattida otse piltide all

Uut funktsiooni piltide jagamiseks ja suhtluseks on lihtne kasutada. Kui foto on Google Photos albumist välja valitud ja Share-nupule vajutatud, on nüüdsest uus valik – “Saatmine teenuses Google Photos”. Seejärel võib valida mõne lähedasema kontakti, kelle näopilt on juba ilmunud või otsida kasutajat nime, telefoni või e-maili järgi.