Kui esimesel hetkel tundub, et inimestele ei pea enam rääkima, kui oluline on internetiprivaatsuse ja -turvalisuse seisukohast erinevate turvaparoolide tähtsus, siis reaalne elu räägib hoopis millestki muust, kirjutab Erki Oras tehnoloogiaportaalist Digitark.

Uuringute andmetel on üle 81%-s internetis toimuvatest infoleketest süüdi halva kvaliteediga paroolid. Paroolid on reeglina liiga lühikesed ja lihtsad ning väga tihti ka korduvkasutatavad st inimene kasutab ühte ja sama parooli erinevatesse internetiteenustesse sisselogimisel. Põhjendatakse seda sellega, et pikki ja keerulisi paroole on raske meeles pidada ning ebamugav tiheda kasutamise korral pidevalt sisestada.

Kuidas paroole mugavalt hallata?

Digitargemad inimesed teavad, et sellisteks olukordadeks on olemas spetsiaalsed rakendused – paroolihaldurid. Viimaseid on saadaval mitmeid ning nende valik võib võhikule keeruliseks osutuda. Sellise delikaatse teema juures nagu paroolide salvestamine ja säilitamine, on esmatähtis usaldus teenusepakkuja vastu. Kindlasti ei maksa usaldada uusi tegijaid ja rakendusi, mille loojate kohta on info napp või puudub hoopis. Mugavuse ja kindlustunde asemel võib teid tabada karm pettumus.