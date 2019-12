IT-minister Karu esimene tagasilöök: oluline eelnõu tunnistati põhiseaduse vastaseks

TTJA omakorda saanuks kohustuse küsida valitud tehnoloogiale arvamust kaitsepolitseilt, välisluureametilt, riigi infosüsteemi ametilt ning vajadusel ka valitsuse küberjulgeoleku nõukogult. «Tahame olla kindlad, et enne riist- ja tarkvara kasutuselevõtmist sidevõrgus tagatakse nende kooskõla ka riigi julgeoleku huvidega,» ütles minister Karu eelnõu teele saates.

Vahetult enne jõule saabus aga eelnõule justiitsministeeriumi ametlik seisukoht, mis ütleb sulaselgelt, et see on vastuolus põhiseadusega.