Kas su iPhone või iPad on täis ja enam pole võimalik midagi juurde installida ega operatsioonisüsteemi uuendada? Jah, kõvaketaste omadus on see, et nad on piiratud. Kõvematel kasutajatel ja paberitega nutisõltlastel saavad täis ka 256GB suurused mahud, kuid veelgi olulisem on osata majandada näiteks 32 gigabaidise iPhone’i mäluga, kirjutab Hardi Keerutaja tehnoloogiaportaalist Digitark.