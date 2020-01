Kuhu peitis Telia tasuta filmid?

Veel eelmisel nädalal oli kümneid tasuta filme koondav «Filmiriiuli» teenus välja toodud komponendina Telia telepakettides. Paraku polnud seda samal ajal enam näha ei teenuse menüüs televiisori, veebi- ega mobiiliversioonis ning nüüdseks ei lubata seda enam ka teleteenuse tellijatele.

Kasutajate jaoks on uuenduse järel tasulised ja tasuta filmid juhuslikus järjekorras segi paisatud uude teemapõhise alajaotusega menüüpunkti «Sisuleidja». Telia vastusest ilmneb, et siiski on võimalus ka tasuta filme eraldi väljatooduna leida, paraku on see nüüd korralikult ära peidetud.

Telia televisiooni ja multimeedia valdkonna juht Karl Anton ütles, et sügisel lisandus Telia TV menüüsse uus lahendus nimega Sisuleidja, mille alt on eraldi kataloogina leitav ka tasuta Filmiriiul.

«Sisuleidja ideeks on kogu Telia TV-s pakutav sisu koondada ühte kohta, et kasutaja ei peaks käima seda otsimas erinevates menüüdes, telekavades ja kataloogides. Sisuleidja alla on tänaseks koondatud ka kõikide eraldi kasutatavate äppide sisu nagu HBO, FOX NOW, National Geographic+. Lisaks on Sisuleidja leitav ka uuenenud Telia TV-ga kaasnevatel veebi- ja äpiplatvormidel,» ütles Anton.