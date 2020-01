RIA peadirektori asetäitjaks sai Margus Arm

Margus Arm töötab RIA-s 2016. aasta sügisest ning tal on pikk kogemus Eesti e-riigi lahendustega. Ta kaasati 2002. aastal ID-kaardi kasutusele võtmisesse ning on sellest saati olnud seotud Eesti e-teenuste arendamise ja töös hoidmisega. Arm oli 2017. aastal toimunud ID-kaardi kriisi lahendamise üks juhtfiguure.

«Minu jaoks esitab alanud aasta uue ja põneva väljakutse ning annab võimaluse e-riigi arengusse senisest laialdasemalt panustada. Eesmärk on jätkata seni algatatud tegevusi ning viia need edukalt üle finišijoone. Näen, et RIA meeskonnad, loomulikult ka kõik riigi IT-majad, saaksid teha tihedamalt koostööd. Eesti pole e-riik, kui meie alusteenused, nagu riigivõrk, X-tee ja elektrooniline identiteet, pole käideldavad, kättesaadavad või töökindlad. RIA meeskondadest kiirgab innovatsiooni ning proovin värskeid ideid parimal moel meie vankri ette rakendada,» sõnas Arm.