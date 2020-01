Volkswageni hüvastijätt oma ikoonilisele põrnikale

Volkswageni lõpetas oma mudeli Beetle (tuntud siinmail ka kui lihtsalt «põrnikas») tootmise 2019. juulist. Nii sai see planeeritud juba aasta varem. Postimees kirjutas 2018. sügisel, et põhjuseks on lihtne huviliste puudus kooskõlas nõudluse suurenemisega teistsuguste masinate, peamiselt maasturite ja elektriautode järele, mis sunnib autotootjat firmasiseselt suunama oma ressursse kasumlikumatesse valdkondadesse.