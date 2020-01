Samsung esitles äsja kaht uut mobiili

Seadmed kannavad nime Galaxy Note10 Lite ja S10 Lite, neist esimene on varustatud ka puutepliiatsi ja klassikalise kõrvaklapisisendiga. Mõlemal on põhiversioonidega võrreldes tublisti uuendatud kaamera ning madalam hind, mis tähendab lühidalt kokku võttes: odavama hinna eest sama head kaamerad. Seda kinnitab ka Samsung ise.

«Galaxy Lite seeria telefonide eesmärk on tuua Samsungi tipptelefonide kaamerakvaliteet taskukohasema hinnaga seadmetele ja pakkuda ka funktsioone, mis on siiani olnud saadaval vaid Note10 ja S10 lipulaevtelefonidel,» sõnas Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.

Galaxy S10 Lite tagaküljel on kolm kaamerat – 5MP makroobjektiiv, 48MP Super Steady OIS stabilisaatoriga ülilainurkkaamera ja 12MP lainurkkaamera.

Note10 Lite telefoni tagaküljel on samuti kolm kaamerat – 16MP ülilainurk, 12MP lainurk ja 12MP telefoto. Note 10 Lite tegi õues sellise juhusliku klõpsu:

Mõlema telefoni ülilainurkkaamera pakub 123-kraadist vaadet, mis on sama nagu inimese silmal. Ning selfie-kaamera on mõlemal 32-megapiksline ja akud on korralikud 4500 mAh mahutavusega.