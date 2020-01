Kas teie veebilehitseja on muutunud kunagisest särtsakast noorukist aeglaseks ja ressurssinõudvaks ätiks? Minu arvutis igatahes neelab Google Chrome rohkem ressurssi, kui kõik teised programmed kokku. Kuigi osaliselt on selles süüdi see, et hoian pidevalt avatuna paarikümmet säkki, siis pole ka Google siin päris puhas poiss, kirjutab Erki Oras tehnoloogiaportaalist Digitark.