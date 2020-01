Samsung andis välja rahvatelefonide uued versioonid

Olen juba korduvalt varem kirjutanud, et Samsungi A-seeria liikmete puhul on minu hinnangul tegemist vaieldamatult kõige parema hinna- ja kvaliteedisuhtega mobiilidega, mida maailmas üldse praegu saada. Need on töökindlad, teevad täiesti korralikke fotosid, on varustatud kaasaegse tarkvaraga ja mõõdukate mälunäitajatega ja ei maksa seejuures üleliia palju. Ühesõnaga täielikud rahvatelefonid.

Viskame pilgu peale, millise uuenduse on saanud ülaltoodud uusversioonid.

Kõige suurema uuenduskuuri on läbinud telefonide kaamerasüsteem ning kaameraid on mõlemal seadmel nüüd neli: põhikaamera, ülilainurkkaamera, makrokaamera ja sügavuskaamera. Lisaks on võimalik kasutada mitmeid nutifunktsioone, mis pildistamise kasutaja jaoks lihtsamaks teevad.

FOTO: Aivar Pau

Ülilainurkkaamera pakub 123-kraadist vaadet, mis on sama nagu inimese silmal. Telefoni Intelligent Switch funktsioon annab ka automaatselt soovituse vahetada lainurkkaamera peale, kui telefon leiab, et nii saaks teha parema pildi. Makroobjektiiviga kaameraga saab minna pildistatavale objektile eriti lähedale ja saada iga väiksemgi detail pildile. Sügavuskaamera tagab aga parema uduse tausta ehk bokeh efekti. Galaxy A71 telefonil on 64MP põhikaamera ja A51 mudelil 48MP.

Samuti on kaameratele lisatud Samsungi tipptelefonidelt tuntud Super Steady videofunktsioon, mis stabiliseerib tarkvara abil videot ning nii saab näiteks kõndides või muu liikumise pealt teha märksa stabiilsemat videot.

Tegin A51 testtelefoniga paar klõpsu tänahommikuses uduses ja hämaras Tallinnas tööle tulles: maksimaalse suurenduse, tavarežiimi ja ülilainurkkaameraga. Tulemused siin:

FOTO: Aivar Pau

FOTO: Aivar Pau

FOTO: Aivar Pau

Mõlema telefoni esikülge katab Super AMOLED äärest ääreni Infinity-O ekraan resolutsiooniga 1080x2400. Galaxy A71 ekraan on 6,7-tolline ja A51 oma 6,5-tolline.

Lisaks on telefonidel korralikud akud - A71 on varustatud 4500 mAh akuga ja A51 aku mahutavus on 4000 mAh. Telefonid toetavad vastavalt ka 25W ja 15W kiirlaadimist.

Seadmetel on säilinud klassikaline kõrvaklappide sisend ning mis pole sugugi vähetähtis: Always On displei, mis näitab kellaaega ja kõigi äppide märguandeikoone ka lukustatud ekraani korral. Seadmed on kerged ja kaaluvad 172 ja 178 grammi.

FOTO: Aivar Pau

Salvestusmälu on mõlemal seadmel 128 GB ning RAMI näitaja kas 4 või 6 GB.

Galaxy A71 telefoni värvivalikus on must, hõbedane ja sinine ning A51 telefonil must, valge ja sinine. Kõik värvid on disainitud ka omapärase helgiga ja geomeetriliste kujunditega tagaküljel.

Mõlemad seadmed tulevad Eestis müügile jaanuaris ning pakun, et need saavad esialgu maksma 400-500 euro ringis, võib olla A51 isegi vähem.