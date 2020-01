Elektrilevil on juba 1800 internetiklienti

Täpsemalt on Elektrilevil tänaseks internetilepinguid 1796 kliendiga ning liitumiseks on avatud 8955 ühendust.

Kõige enam liitujaid on Harjumaal, kus Elektrilevil on 889 klienti. Järgneb Pärnumaa 293 ja Jõgevamaa 209 kliendiga.

Kusjuures 210 kilomeetri ulatuses on Elektrilevi valguskaablit majapidamistesse vedanud üle õhu ja 10 kilomeetrit pannud seda maa-alustesse trassidesse.

Elektrilevi taristu liitumiste teenuste üksuse juht Oliver Ruus ütles, et esimesel aastal on ettevõte keskendunud paljuski sellele, et riigi poolt määratud valgetele aladele kiire interneti võrku rajada.