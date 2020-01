FOTO: iStock

Pikki aastaid on Apple ajanud oma rida ning hoidnud kõik oma teenused kinni teiste tootjate seadmete osas. Kui soovisid Apple TV vaadata suurel teleri ekraanil, siis ainsaks võimaluseks oli muretseda endale väike must Apple TV karbike ja ühendada see siis teleriga, kirjutab Heigo Ensling tehnoloogiaportaalist Digitark.

Õnneks on Apple veidi muutmas oma kinnist poliitikat ning 2019 aasta lõpust saab Apple TV teenust kasutada ka ilma Apple TV boksita. Kulus kaksteist pikka aastat, et Apple TV rakendus jõuaks otse suurele ekraanile elik Samsungi teleritesse. LG telerid on hetkel veel ootelehel, kuid AirPlay on paljudele LG 2019 aasta mudelitele juba kättesaadav. Philipsi ja Sony telerite omanikud peavad aga järgmist Apple meelemuutust ootama, sest ei saa ju Androidi platvormil Apple teenust jooksutada.

Samsungi telerid

Positiivne on see, et Apple TV rakendust saab kasutada nii 2018 kui ka 2019 aasta mudelites. Põhimõtteliselt on esindatud kogu Samsungi lineup, alates QLED mudelitest ning lõpetades 4K UHD mudelitega. QLED 4K nimekirjast leiab Q9FN, Q8FN, Q7CN, Q7FN, Q75FN, Q6FN ja Q65FN, mis on kõik aastast 2018. Lisaks veel 2019 aasta mudelid Q900R, Q90R, Q80R, Q70R, Q7DR, Q60R ja Q6DR.

Ka 4K UHD mudelite valik on peaaegu täielikult kaetud. 2018 aasta mudelitest on toetatud NU8500, NU8000, NU740D, NU7300, NU7200, NU7100, NU710D, NU6950, NU6900, NU6900B, NU6080 ja NU6070. Ka 2019 aasta mudelivalik on muljetavaldav – RU8000, RU800D, RU740D, RU7300, RU730D, RU7100 ja RU710D.

Isegi üks “hinnad alates” mudel on saanud Apple TV rakenduse toe – HDTV N5300 2018 aastast.