Traktoritootja andis välja uue mobiili

Telefonil on suure 4200 mAh mahutavusega aku ja IP68 standardile vastav tolmu- ja veekindel korpus, mis on testides vastu pidanud 35 minutit kuni 1,2 meetri sügavuses vees.

Samuti on seade läbinud kukkumistestid 1,8 meetri kõrguselt terasele, sh ka mitu kukkumist kõikidele külgedele ja nurkadele. Lisaks vibratsiooni-, veeremis- ja soolaudutesti.

Seadmel on 5,5-tolline HD+ resolutsiooniga ning 18×9 kuvasuhtega ekraan, mida kaitseb kriimustuskindel DragonTrail Pro klaas. Puuteekraani saab juhtida ka märja sõrmega ning kinnastega.

Mäluandmed on seadmel aga tõeliselt kehvad: 3 GB RAM ja 32 GB ROM on selgelt alla keskmise. Ka põhikaameral on megapiksleid vaid 13.