Samuti on märkimisväärne, et esikümnesse jõudis koguni neli erinevat Apple mudelit. „Ka sügisel avalikustatud uued iPhone 11 telefonid on olnud väga populaarsed, aga kuna müük toimus vaid aasta viimastel kuudel, siis kogu aasta edetabelisse need konkreetsed mudelid ei jõudnud,“ lisas Kuusik.

Laura Kuusiku sõnul saab 2019. aastat kokku võttes öelda, et klientide eelistused on jäänud suhteliseks sarnaseks varasemaga ning suure osa müügist teevad kolm suurimat telefonitootjat ehk Samsung, Apple ja Huawei. „Hea meel on näha, et üha populaarsemaks on muutumas ka Hiina bränd Xiaomi, mis toob turule veidi värskust ja tervitatavat konkurentsi. Nutitelefonide keskmine hind on endiselt tõusvas trendis, sest ühelt poolt toovad telefonitootjad välja aina kallimaid tippmudeleid, aga samuti oleme märganud, et meie kliendid eelistavad veidi kallimaid mudeleid, eelkõige ka tänu heale võimalusele oma ost ajatada 0% intressiga.“