Peapiiskop Viilma: SEB e-pangandus ei toimi

Kirikujuhi pahameele põhjustas eluline juhtum, kus tema tütre SEB Scholar pangakaart aegus, kuna pank oli uue saatnud perekonna vanale aadressile. Viilma oli internetipangas kontaktandmed kenasti uuendanud, kuid lapse aadressi saavat SEB kliendiinfo väitel muuta vaid füüsiliselt pangakontorisse minnes, ja nii saadetigi uus kaart valesse kohta.

Just suhtlus panga kliendiinfoga viisiki peapiiskopi järeldusele, et SEB e-teenustega pole lood kõige paremas korras.

«Järgnes telefonivestlus, mis tõi välja kafkaliku tõsisasja, et e-pangandus vähemalt SEB Pangas on lõpuni läbimõtlemata ega toimi. Nimelt selgus, et kuigi ma uuendasin sellel SEB internetipanga leheküljel, kus on kirjas nii minu kui ka minu lapse nimi, oma elukoha aadressi, ei muutunud sealjuures minu lapse elukoha aadress. Tegelikult ei ole sellel leheküljel minu lapse nime ja sünniaja juures üldse mingeid kontaktandmeid. Muidu oleks pannud see mind mõtlema, et lapse andmed jäävad muutmata,» kirjutas peapiiskop Viilma eile oma Facebooki seinal.

Peapiiskopi sõnul teatas peaaegu robotliku häälega pangateenindaja talle, et kuigi Viilma isik oli isikukoodi ja mobiil-ID abil kindlaks tehtud, ei saa ta lapse elukoha aadressi telefoni teel muuta.

«Kui küsisin, kas nad võiks siis ikkagi lapsele tehtud uue ISCI Scholar kaardi saata minu kontaktaadressile, mis on minu internetipangas kirjas, vastas teenindaja, et nad saavad selle saata ainult lapse elukoha aadressile. Pealegi, ei ole võimalik neil ka aadressi muutmise järel saata seda kaarti enam muudetud aadressil, sest eelmine kaart ei jõudnud adressaadini ja reeglid näevad ette, et korduskaardile tuleb tulla isiklikult pangakontorisse järele,» kirjeldas Viilma toimunut.

Peapiiskopi e-maili aadressile, internetipangas olevale kodusele postiaadressile või isegi internetipanga postkasti ei laekunud lapsele uue kaardi saatmise kohta pangast ühtki sõnumit. Ka mitte selle kohta, et pank saatis pikendatud pangakaardi vanale aadressile ja see kohale ei jõudnud. Samuti ei näinud ta SEB internetipangas oma lapse kontaktandmeid ega saa neid ka muuta. Kuskil polnud teavet ka selle kohta, et ta peaks lapse elukohaandmeid eraldi muutma, kui oli oma andmed juba ära muutnud.

«Arusaamatuks jääb, et e-ajastul, kui mul on võimalik interneti kaudu käia valimas ükskõik kus kohas maailmas, kus on internetilevi, teha suuri rahaülekandeid, osta ja müüa mida iganes, sokkidest autodeni, registreerida ümber oma elukohta elanikeregistris, taotleda isikut tõendavaid dokumente ja teha palju muud imeväärset, ei ole mul võimalik muuta SEB internetipangas oma alaealise lapse elukoha aadressi samal kombel kui omaenda aadressi,» kirjutas peapiiskop.

Eriliselt tundis peapiiskop Viilma kaasa kõigile Hiiumaa elanikele.