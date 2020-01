«Punane sekund» osa 17: Mis juhtub enne seda, kui inimene purjuspäi rooli istub?

Kuus liitrit puhast alkoholi elaniku kohta aastas – see on Maailma tervishoiuorganisatsiooni hinnangul piir, mille ületamisel hakkab omama kahju rahva tervisele ja ka kogu ühiskonnale. Eestis tarvitatakse praegu 10,1 liitrit puhast alkoholi täiskasvanud inimese kohta aastas.

Statistika näitab veel, et 2018. aastal tabas politsei enam 6500 alkoholi tarvitanud juhti. Kusjuures rohkem kui 2500 juhil oli joove suurem kui 1,5 promilli, mis on kriminaalne joove. Saksamaal tehtud uuringu järgi muutub inimene alates 1,1 promillist juhtimisvõimetuks.

Tervise Arengu Instituudi valdkonnajuht Anneli Sammel märkis, et alkoholi tarbimine ei ole Eestis tabu ja see on ka kultuuriliselt olnud meiega justkui kogu aeg kaasas. Samas arvatakse inimesed, kellel on tekkinud alkoholi liigtarbimisega probleem, kergesti oma suhtlusringkonnast välja.