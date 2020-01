Woltis hõõgub rahvusvaen

«Me kutsume üles läbipaistvusele ja ühesuguste tingimuste järgimisele kõikide kullerite seas. Seda kahjuks Wolt meile kindlustada ei suuda. Põhjuseks on varjatud skeemitamine, millesse on kaasatud ka Wolti juhtkond,» kirjutas grupi kullerite esindaja Postimehele.

Kirjutaja andmetel on Wolti operatsioonijuht Simon Runzheimer sõlminud koostöölepingu oma sõbra Sergei Breki tööjõurendifirmaga Leaderline, kelle vahendusel on Eestisse tööle saabunud üle 40 ukrainlase.

Eri rahvusest kullereid on Woltis ja Boltis töötanud suuremate muredeta varemgi, kuid nüüd olevat pakutud välistöötajatele võimalust töötada tavapärasest rohkem tunde ning maksta neile samas madalamat töötasu.

Nimelt antakse Wolti kulleritele õigus töötada ööpäevas väikeste tsüklitena – näiteks kella 12.30 kuni 15.00 või 15.30 kuni 18.00 –, ukrainlastel olevat aga õigus tööd teha, millal iganes nad seda soovivad.

«Me kutsume juhte eesotsas Liis Ristaliga andma meile täpseid vastuseid, mis on seotud segase skeemitamisega, ja taastama sadade kullerite usalduse. Me ei ole millegipoolest halvemad kui ukraina tööjõud,» seisab kullerite esindaja kirjas.

Siseuurimine rikkumisi ei tuvastanud

Wolt Eesti juht Liis Ristal ütles Postimehele, et süüdistuste kontrollimiseks alustati ettevõttes siseuurimine. Eelmisel nädalal intervjueeriti ka ukraina renditöötajaid – ja ühtegi rikkumist ei tuvastatud.

Wolti teenistuses on praegu ligi 2200 kullerit, kellest ligi pooled on käsunduslepingu alusel tööl füüsilise isikuna ning ülejäänud läbi juriidilise isiku – kas neile endale kuuluva OÜ või tööjõurendifirma. Ristali sõnul on Wolti lepingulistest parteritest mitukümmend sellised ettevõtted, mille palgal on rohkem kui üks kuller.

«Lepingu sisu kulleritega on identne sõltumata sellest, kas tegemist on juriidilise või füüsilise isikuga. Mis puudutab tööaega, siis töö iseloomust sõltuvalt saavad kullerid ise valida, mis tundidel nad töötavad. Keskmiselt töötab üks kuller 11 tundi nädalas,» selgitas Ristal.

Ka peab kõigil Wolti välismaalastest kulleritel nõutud eelduse kohaselt olema Eestis elamise ja töötamise luba. «Arvan, et meil on platvormil rohkem kullerpartnereid kui nõudlust,» tõdes Ristal ja pidas seda asjaolu tegelikuks probleemide põhjuseks.

Ta kinnitas üle, et kõik kullerid on tööl ühesugustel tingimustel. Küll aga sõltuvat töötasu sellest, kas inimene on tööl töövõtulepinguga või muus vormis.

«Kui inimene on tööettevõtulepinguga, siis maksab Wolt ise kõik tööjõumaksud. Kui kuller pakub teenust juriidilise keha alt, siis jääb maksude kandmine selle keha hoolde, ja me maksame talle 20 protsenti rohkem töötasu,» rääkis Ristal.

Wolti juht ei osanud öelda, kui suur osa kulleritest on praegu Eesti ja kui suur osa välismaa residendid.

«See ei ole meie jaoks oluline, mis rahvusest inimene on. Kui tal on töö- ja elamisluba Eestis, siis ei ole minu asi öelda, kas tema rahvus pärib tööd või mitte,» sõnas ta ja lisas, et nende arvestuse kohaselt töötab neil 24 rahvuse esindajaid.

Kullerid ei tea, mida nad veavad

Mis puudutab kullerite keeleoskust, siis pidas Ristal oluliseks seda, et kliendid saaksid eestikeelset abi ettevõtte klienditoelt, kus muredele vastatakse alati 20 sekundi jooksul.

«Kuller ei tea, mida ta kohale viib. Kuller saab töökäsu ja täidab selle. Seda, milline on kliendi tellitud toote sisu, mille ta kohale viib, kuller ei tea. Tema töö on viia pakk punktist A punkti B,» rääkis Ristal.

Ristali sõnul peab kuller oskama öelda «tere», «aitäh» ja «head aega». Aga kõigile kliendi murele, rõõmudele ja küsimustele vastab Wolti klienditugi.