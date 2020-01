Eesti aastamaks CERNis saab olema üle miljoni euro

Kui täisliikmena oleks Eesti aastane liikmemaks 1 509 850 Šveitsi franki, assotsieerunud liikme liikmemaks ei tohi olla väiksem kui 25 protsenti täisliikme liikmemaksust, kuid peab olema seejuures vähemalt miljon Šveitsi franki aastas. Frangi ja euro kurss on enam-vähem üks-ühele.

Eesti jaoks on liitumine organisatsiooniga oluline muu hulgas seetõttu, et see võimaldab osaleda CERNi hangetel. Pärast 2-5 aastast assotsieerunud liikmeks oleku perioodi saab Eesti CERNi täisliikmeks. Assotsiatsiooniperioodil ei tohi tagasi saadav summa ületada liikmemaksu ning hääleõigust nõukogus ei ole. Eestil tekib assotsieerunud liikmeks saades õigus osaleda CERNi teadusprogrammis ning koolitus- ja haridusprogrammides.