Randpere: Ratas tegi Eestist puudli

Postimees kirjutas eile, et Eesti plaanib valitsuse tasandi määrust, mille kohaselt allutatakse sidetehnoloogia valik julgeolekuasutuste kontrollile ning välistatakse ebausaldusväärsete riikide - ehk Hiina - tehnika kasutamine. Möödunud aasta oktoobris sõlmisid aga Jüri Ratas ja USA asepresident Mike Pence samal eesmärgil vastastikuse mõistmise memorandumi 5G turvalisuse teemal.

Need plaanid Valdo Randpere kurjaks ajasidki.

«Minu häält valitsuse kavandatav regulatsioon Huawei 5G turult väljatõrjumiseks ei saa. Miks? Esiteks ei ole see isegi mitte tehnoloogia politiseerimine, nagu väidavad tänased ajalehed. See on minu arusaama kohaselt lihtsalt puudli mängimine USA ja Hiina vahelises kaubandussõjas. Jüri Ratas ja Mike Pence allkirjastasid eelmise aasta oktoobris mingi vastastikuse arusaamise memorandumi, mille saamislugu ja sisu on peaminister kogu aeg tähtsusetuks proovinud rääkida. Tegelikult polnud Jüri Ratasel mingit volitust sellist memorandumit allkirjastada,» ütles Valdo Randpere.

Randpere sõnul on ta seda teemat tõstatanud mitmel korral väliskomisjonis ja palunud esitada mingeidki tõendeid, et Huawei ja ZTE tõepoolest tegelevad spioneerimisega.

«Siiani pole midagi esitatud ja ma olen liiga kaua tehnoloogiavaldkonnas töötanud selleks, et mingit üldsõnalist hirmujuttu tõsiselt võtta. Pigem küsiks ma, et kui asi nii selge on, miks ei ole sellest sama üheselt aru saanud näiteks Saksamaa, kus küll otsus on edasi lükatud, aga kõhklused tulenevad mitte julgeolekuaspektidest, vaid just Ameerika survest,» sõnas Randpere.

Ta juhtis tähelepanu, et detsembri algul tegid ameeriklased pea kogu Euroopasse invasiooni, et rääkida EL-i liikmetele, kui ohtlikud on Hiina tehnoloogiatooted.

«Saksamaa hakkaski selle peale kõikuma, aga tõenäoliselt ei keela nad Huaweid täielikult. Prantsusmaa on otsustanud, et Huawei võib osaleda samadel tingimustel kui teised tehnoloogiafirmad. Ungari on valinud Huawei oma 5G võrkude arendamisel partneriks. Kusjuures Ungari teatas oma otsusest koos kommentaariga, et ei ole suutnud tuvastada, et Huawei seadmed kujutaksid endast mingisugustki turvariski. Miks peab Eesti jooksma ummisjalu USA sabas? Ajalugu on näidanud, et ka ameeriklased võivad kas kogemata või meelega eksida. Ajalugu on veel näidanud, et ka teised tehnoloogifirmad teevad koostööd valitsustega,» leiab Randpere.

Randpere sõnul teeb kogu loo juures teda ettevaatlikuks ka teadmine, et «America first» loosungi all peetavas kaubanduslikus maailmasõjas võib ameeriklaste jaoks Hiina tehnoloogiafirmade tõrjumisel julgeolekurisk olla ainult ettekääne.