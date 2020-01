NSA andis hoiatuse Microsofti tohutust turvaaugust

Microsoft (MSFT) andis teisipäeval välja tarkvarauuenduse, et turvaauku parandada.

Haruldane on asjaolu, et NSA esitas teate puuduse kohta ning väljastas hoiatuse, selle asemel, et turvaauku ise luureks ära kasutada. Selline käitumine näitab ohu ulatust, mida viga võib põhjustada ettevõtetele, tarbijatele ja valitsusasutustele kogu maailmas.

NSA ütles, et kuigi nad on ka varem jaganud erasektoriga haavatavuse alast teavet, on see esimene kord, kui seda tehakse avalikult. Agentuuri sõnul peegeldab otsus pingutust usalduse loomiseks küberturvalisuse tagamise.

«Osa usaldusest on andmete jagamine,» ütles NSA küberturvalisuse juht Anne Neuberger konverentskõnes ajakirjanikele. «Üksustel on raske uskuda, et võtame seda tõsiselt. Haavatavuste leevendamise tagamine on meie absoluutne prioriteet,» lisas ta.

Neuberger ütles ka, et NSA ei kasutanud haavatavust ära ning Microsofti teavitati veast kohse, kui see avastati.

Viga puudutab Windowsi põhifunktsiooni CryptoAPI, mis kontrollib rakenduste ja programmide õiguspärasust. «See on samaväärne hoone turvalauaga, kus kontrollitakse näiteks ehitaja isikutuvastust enne, kui tal lubatakse edasi liikuda ja uusi seadmeid paigaldada,» ütles turbeekspert Ashkan Soltani.