Samsungi uus tippmobiil on hirmuäratavate omadustega

Kokku tuleb 11. veebruaril esitlemisele seadme kolm mudelit: S20, S20+ ja S20 Ultra ning müügile peaksid need portaali MySmartPrice andmeil tulema 13. märtsil.

Kõigile kolmel on mitmeid ühiseid jooni. Näiteks AKG (Samsungi tütar) Dolby Atmos kõlarid, 7nm Exynos 990 protsessor (samuti Samsungi enda toodetud), 128 GB sisseehitatud salvestusmahtu (mälukaardiga kuni 1TB) ja IP68 standardile vastav vee- ja tolmukindlus. Lisaks Android 10 tarkvaraplatvorm ja OneUI 2.0 kasutajaliides selle peal.

Kõigil neil on kolmikkaamera, millele lisandub ToF-sensor. Need kaamerad on võimelised tegema 8K-kvaliteedis (30fps) videoid ning parim mudel puhul kuni 10x optilist suumi.

Rekordilise kvaliteediga saab olema seadme Dynamic AMOLED tehnoloogias valmistatud ekraan, mille värskendussagedus on koguni 120 Hz.

Galaxy S20 Utra on koguni 6,9-tolline WQHD+ (1440x3200 pikslit) Dynamic AMOLED Infinity-O ekraan. Selle põhikaamera on koguni 108-megapikslise ISOCELL sensoriga ja nii võimsat näitajat pole mobiilid oma senise ajaloo vältel näinud. Abiks on selle 12-megapiskline ülilainkurkkaamera ja 48-megaiksline tlefoto kaamera. Seadmel 10x optiline ja 100x digitaalne suum. Selfie-kaameral on megapiksleid 40 ja sellega saab teha 4K-kvaliteedis 60fps videoid. Väidetavalt on seadmel kogunu 5000mAh mahutavusega aku.

Versioonide S20 ja S20+ erinevus seisneb aga vaid ekraani suuruses ja aku mahutavuses Väiksemal S20 on 6,2-tolline WQHD+ (1440x3200 pikslit) Dynamic AMOLED Infinity-O ekraan, mille ekraanisageuds 120 Hz. S20+ ekraani diagonaali pikkuseks on 6,7 tolli. Aku mahutavuseks on S20-l 4000 ja S20+-il 4500 mAh, kiirlaadija on mõlemal 25-vatine.