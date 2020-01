Huawei tõi turule uue keskklassi mobiili

Seadmel on 48 MP põhikaamera, millele lisandub 8 MP ülilainurga ja 2 MP sügavuskaamera. Esikaamera sisselülitamisel tuleb 16 MP hüpikkaamera korpuse seest automaatselt välja ning sulgub, kui fotosessioon on lõppenud. Hüpikkaamera talub kuni 15 kg raskust ning selle Smart Drop Protection funktsioon tõmbab seadme kukkumise tuvastamisel kaamera kiiresti sisse, vältides võimalikke tekkivaid kahjustusi.

Telefon on saadaval kahes värvitoonis: ettevõtte terminites «hingav kristall» ja «kesköine must». Seadme tagaosa värv muutub sõltuvalt valgusest.

Protsessoriks on Huawei enda toodetud Kirin 710F. Telefoni 128 GB baasmälu saab MicroSD kaardiga suurendada kuni 512 GBni. 6 GB RAM on ka päris korralik näitaja. Aku mahutavuseks on seadmel 4000 mAh.