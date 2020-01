Tähelepanu! RIA soovitab Internet Exploreri kasutamist ajutiselt vältida

Microsoft ei ole turvanõrkusele veel jõudnud parandust valmis teha ning tõenäoliselt saabub see alles veebruari keskel – Microsoftil on tavaks teha uuendusi iga kuu teisel teisipäeval.

Ohu vältimiseks soovitab RIA kasutada teisi brausereid. Näiteks on Microsoft oma operatsioonisüsteemidega viimastel aastatel kaasa pannud brauseri nimega Edge, mida see turvanõrkus ei puuduta. Samuti tuleb meeles pidada, et Windows 7 operatsioonisüsteemile Microsoft enam turvauuendusi ei paku ja selle versiooni kasutajad peaksid kindlasti uuendama oma operatsioonisüsteemi Windows 10 peale.