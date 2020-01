Telia avab täna uue telekanali

Telekanal alustab tegevust kell 16 ning esimeseks eetrisse jõudvaks sarjaks on USA-Kanada ulmesarja «Stargate Atlantis» esimene osa. Lisaks pakutakse täna veel vaatajatele näiteks sarja «CSI kriminalistid,» kokandussaadet «Kalapala» ja märulifilmi «Jackie Brown».

«Kanali peamine sihtgrupp on 30-35-aastased ja vanemad ehk inimesed, kellel on muuhulgas traditsioonilise televisiooni vaatamise harjumus,» on öelnud Telia televaldkonna sisujuht Birjo Kiik.