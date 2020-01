Oht on möödas: kolmandikku Eestist ähvardas internetita jäämine

«Sakus toimub ELASA (Eesti Lairiba Sihtasutus) trassi korrastamine. Riigivõrgu tagavaraühendus ei pidanud koormusele vastu, seega on mõjutatud kolmandik Eestist. Selle tagajärjel võib andmesideühenduses tekkida katkestusi,» teatas riigivõrku haldav Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) kella 13 ajal.

Kell 14:05 teatas RIA, et olukord on lahendatud ja tööd teostatud.

RIA pressiesindaja Kertu Kärk täpsustas Postimehele, et trassi hooldustööde ajal kasutati andmesideteenuse jaoks tagavaraühendust, mis ei pidanud kahjuks koormusele vastu.

RIA hinnangul on kõige tõenäolisemad katkestuse piirkonnad Harjumaa, Raplamaa ja Jõgevamaa.

ELASA juht Priit Soom märkis, et tegu oli plaanilise tööga, mis on RIAga nädalaid tagasi kooskõlastatud. Seotud oli see Elektrilevi juurdepääsuvõrkude ühendamisega.