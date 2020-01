Raul Rebane: telemaastikul käib psühholoogiline sõda

«Meil on 200 telekanalit, aga siis on veel arvuti, siis naine, siis koer – kõik võtavad minu aega. Aga aega keegi mulle ei paku!» rääkis Raul Rebane eile Telia uue telekanali Inspira avamisüritusel.

Raul Rebase sõnul tuleb teles ja kogu meelelahutusmaastikul praegu uskumatu jõuga peale nähtus nimega küllastumine.

«Kellelgi on näiteks programmis üks kokasaade, aga mul on kodus kuus kanalit, kus on ainult kokasaated ongi. Rääkimata veel sellest, et võin saada 200 guljaširetsepti YouTube’ist. See on meeletu võitlus, see on psühholoogiline sõda. Küllastumusnähtusi manageerimata ei ole võimalik täna enam telet teha,» ütles Rebane.

Ta märkis, et tuleb silmad hästi lahti hoida, kuna tekivad uued meetodid inimeste valikute mõjutamiseks. «Õigemini nad on juba tekkinud. Televisiooni programmeerimine ja vaatajate mõjutamine ei erine millegi poolest Brexitist või [Donald] Trumpi valimisest,» märkis Rebane.

Inimesed vihkavad innovatsiooni

Ta arvas, et inimesi ei huvita absoluutselt see, millised tehnilised vidinad neile telepildi koju toovad. Kindel oli ta ka selles, et kodune meelelahutuskeskus ekraani näol ei kao mitte kuskile.

«Enam inimesi vihkab südamest innovatsiooni ja muudatusi. Kui tuleb väike uuendus, siis see kõlbab. Aga ma ei arva, et 10-15 aasta jooksul tekib suuri muudatusi. Inimesed vananevad koos oma lemmikprogrammidega. Loomulikult tuleb uusi tehnilisi võimalusi, aga ma ei usu, et radikaalseid muudatusi tuleb,» arvas Rebane. «Meelelahutus on põgenemine reaalsuse eest ja kaasajal televisioon endiselt täidab seda rolli, ükskõik, mis tehnilised kujul ta ei ole.»

Mis puutus reitingutesse ja nende alusel reklaami müümist, siis leiab Rebane, et selles osas tuleb lähiajal kindlasti muudatusi.

«Mind ei huvita ka reitingud, mind ei huvita need. Tähtis ei ole see, mida inimesed vaatavad – tähtis on see, mida inimesed tunnevad seda vaadates. Kui täna Eesti reklaamistruktuur on üles ehitatud reitingu ja kontakti põhiselt, siis ma loodan, et siin tekib natuke kaasaegsem areng. Pehmed väärtused hakkavad ühel hetkel maksma, neid hakatakse ostma ja müüma ja siis muutuvad ka teleprogrammid hästi kiiresti. Kaja Kallas võib tulla Mart Helmele vabaduse platsil 42 korda vastu – saadakse 42 kontakti, aga nad teineteist ikka valima ei hakka. Räägime, mis on päris mõju,» ütles Raul Rebane.

Rebane peab absurdiks seda, kui keegi tuleb taaskord jutu ja plaaniga teha telekanal noortele. «Mis asi see on? Noored! Kuni 25. eluaastani tuleb leida partner – hirmus palju vaeva näha, pidudel käia ja igasugust pulli teha – keegi ei vaata telekat! Noorte püüdmine telekasse on absurd,» leiab ta.

Miks Telia tegi oma telekanali?

Telia TV-teenuste juht Karl Anton märkis eilsel üritusel, et Telia avas oma telekanali, kuna tahab a rohkem meediateenuses sees olla.

«Kui me täna vahendame videoid ja kanaleid, siis tegelikult on meil olemas kõik vahendid, võimalused ja knowhow, et ise kanalit teha. Kuna me ise kontrollime keskkonda, kus inimesed teleprogrammi vaatavad, siis on meil natukene võimalik mõjutada ja muuta seda, kuhu see klient satub. Olgu näiteks tõik, et meie telekanal asub puldil numbri all 0, või soovitusmootori vahendid,» ütles Anton.

Anton märkis, et Telial on läbi oma telekanali võimalik teleteenuse pakkumine viia täiesti uuele tasandile, kuna tal 260 000 digiboksidega klienti ja see võimaldab väga täpselt aru saada, mis kell kliendid täpselt kanaleid vahetavad, mis kell oli mingis filmis see koht, mis inimesele enam ei meeldinud ja ta hakka kanaleid vahetama.

«Sihtimine ja mõõtmine võimalik viia väga palju täpsemaks ja see võimaldab teha palju parema sisuvaliku,» sõnas Anton.