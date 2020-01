Nimekiri: need 42 Bolti taksot rikuvad seadust

Pöördumises viidatakse ühistranspordiseaduse sättele, mille kohaselt on taksovedu on ilma taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardita keelatud. Sõidukikaart on seejuures taksoveoluba omavale vedajale või teenindajakaardi omajale antav dokument, mis tõendab õigust kasutada sõidukikaardile kantud sõidukit taksoveol.

Kaebuses on välja toodud nimekiri 42 sõidukist, mis on tellitavad Bolti kategoorias Basic, kuid millel kaebuse koostaja väitel puudub sõidukikaart. Kirjas viidatakse ka sellele, et lisaks Bolti uksekleebistega sõidukitele on linnapilti ilmunud ka Bolti plafooni kandvad autod, mis võtavad seadust rikkudes kliente peale tavataksodele mõeldud peatustest.

Kaebuses toodud nimekiri:

1 004BRX SUBARU XV PUNANE BOLT tunnustega 2 072MPN CITRÖEN VALGE BOLT tunnustega 3 269TLZ SAAB 9-3 HÕBEDANE BOLT tunnustega 4 722WCL RENAULT MEGANE VALGE BOLT tunnustega 5 299BLF PEUGEOT 508 HALL BOLT tunnustega 6 004BRY VOLKSWAGEN PASSAT SININE 7 023TKV WW PASSAT TUMESININE 8 029BLJ AUDI A4 AVAN MUST 9 069TMB ŠKODA FABIA TUMESININE 10 074BSR AUDI A6 AVANT MUST 11 085TNS DACIA SANDERO MUST 12 111GWZ WW PASSAT MUST 13 136TNL FORD GALAXY MUST 14 155TNG BMW 520D TUMEHALL 15 189BPM OPEL INSIGNIA SW MUST 16 209BPV TOYOTA AVENSIS HALL 17 247TJM ŠKODA OCTAVIA HALL 18 288DBL ŠKODA OCTAVIA BEEZ 19 295TLV WW GOLF VALGE 20 309TMS ALFA ROMEO HALL 21 326TKH FORD FOCUS HÕBE 22 353BNH BMW HALL 23 376BJT VOLVO V50 HALL 24 408MLX VOLKSWAGEN SHARAN HALL 25 430TNV VOLKSWAGEN PASSAT MUST 26 431TMJ SUBARU LEGACY TUMESININE 27 463BRJ VOLKSWAGEN PASSAT VALGE 28 521BVX TOYOTA AURIS VALGE 29 527TLK SKODA SUPERB MUST 30 589BGT FORD MONDEO HALL 31 590TNS VOLKSWAGEN GOLF VARIANT VALGE 32 648THT AUDI A8 HALL 33 652TJC WW PASSAT TUMESININE 34 669BBJ FORD FOCUS HÕBE 35 800TNP VOLKSWAGEN PASSAT TUMESININE 36 834BDS AUDI A6 AVANT HELEHALL 37 875TJT VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT SININE 38 890BYF OPEL ZAFIRA HALL 39 977TNX VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT PRUUN 40 981TLF JEEP PRUUN 41 557GWZ VOLVO S80 HALL 42 970BFR SKODA OCTAVIA VALGE

Kaebuses soovitakse teada, millal peatab Tallinna Transpordiamet Bolt Services EE OÜ taksoveo tegevusloa tulenevalt tuvastatud rikkumistest. «Kuidas reageeritakse massilisele rikkumisele BOLT-i all sõitvatele teenindajakaardi(?) omanikele?» küsitakse lisaks.

Tallinna linnavalitsus on Bolt Services EE OÜle väljastanud taksoveo tegevusluba nr. TVL004029 - taksovedu IÜT vahendusel.

Bolt viskab kivi riigi kapsaaeda

Bolti pressiesindaja Jaan Lašmanov ütles pöördumist kommenteerides Postimehele, et sõiduki- ja teenindajakaarti saab peatada ja reaktiveerida igal ajahetkel.

«Paraku ei ole riigil praegusel hetkel automatiseeritud lahendust, kus meie saaksime teostada kaartide kontrolli. Kõikide autode manuaalne kontroll igal ajahetkel ei ole lihtsalt tehniliselt võimalik,» rääkis Lašmanov.

Bolt on seisukohal, et sõidukikaardi olemasolu on Bolti platvormi kasutades sõidukiomaniku vastutus.

«Meie ettevõttena ei ole antud sõidukite omanikud. Nii sõiduki- kui teenindajakaartide väljastamise ja kontrolli eest vastutab kohalik omavalitsus. On ebamõistlik astuda ettevõttena selle protsessi vahele,» rääkis Lašmanov.

Tõepoolest, kehtiva ühistranspordiseaduse kohaselt pole nn äpitaksodel mingisugust kohustust kontrollida oma juhtide tegevuse vastavust kehtivatele normidele

Ühistranspordiseadus ütleb, et kohalik omavalitsus «korraldab järelevalvet tema antud taksoveoloa, sõidukikaardi, teenindajakaardi ja liiniloa nõuete ning tema sõlmitud avaliku teenindamise lepingu ja halduskoostöö seaduse kohaselt sõlmitud haldusülesande täitmiseks volitamise halduslepingu (edaspidi haldusleping) täitmise üle».

Veebiplatvormi - näiteks Bolti äp - vahendusel osutatav taksovedu on taksoveoteenuse eriliik, mille tellimine ja hinna arvestamine toimub ainult infoühiskonna teenuse ehk äpi vahendusel.