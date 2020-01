Ameerika rosolje: Facebook peab Amazoni bossi mobiilihäkis vastutavaks Apple’it

Küberturvalisuse asjatundjad on jõudnud seisukohale, et Bezoze iPhone’i häkiti pärast seda, kui ta oli Facebookile kuuluva sõnumivahetusrakenduse WhatsApp kaudu alla laadinud 4,4 MB mahuga video, mis sisaldas pahavara. Täpselt samamoodi, nagu valitsustele legaalset häkkimistarkvara loova Iisraeli ettevõtte NSA Groupi nuhkvara, pääses möödunud aastal sisse 1400 väljavalitud ajakirjaniku ja inimõiguslase mobiilidesse.

Bezosele video saatjaks oli Saudi-Araabia kroonprints Mohammed bin Salman. Video jõudis Bezose iPhone'i mullu 1. mail.

Facebook väidab nüüd, et süüdi pole mitte WhatsApp, vaid iOS. Facebooki üleilmsete suhete ja kommunikatsiooni asepresident Nick Clegg ütleb nimelt möödunud nädalal intervjuus BBCile, et WhatsAppi end-to-end krüpteeringut on võimatu lahti muukida ja süüdi saab olla vaid iPhone’ide tarkvaraplatvormi iOS turvanõrkus.

«See kõlab nagu midagi, mida nad nimetavad operatsiooniks ja mida telefon ise opereerib. See ei saanud olla midagi saadetud sõnumis, sest see on WhatsAppis otsast-otsani krüptitud,» rääkis Clegg saatejuhile.

Clegg tõi võrdluse e-kirjaga saadetava pahavaraga, öeldes, et «see ärkab ellu alles siis, kui selle avate».

Bezose telefoni uurinud firma FTI Consulting teate kohaselt hakkas Bezoze telefon pärast videofaili kättesaamist välja saatma ebaharilikult suure mahuga andmeid, sealhulgas intiimteateid sõbranna Lauren Sancheziga.

Cleggi sõnul pidi «miski» mõjutama telefoni opsüsteemi.

NSO Gruop on eitanud seost Bezose telefoni häkkimisega. WhatsApp pakub vaikimisi täielikku krüptimist, mis tähendab, et sõnumeid saavad vaadata ainult saatja ja saaja. Kuid NSO Groupi tarkvara kasutas möödunud aastal ära WhatsAppi videokõnesüsteemi, installides nuhkvara vastamata kõnede kaudu valitud kasutajate järel nuhkimiseks.

Juhtiva tehnoloogiapoliitika ja meediakonsultandi Prasanto K. Roy sõnul pakuvad otspunktkrüptitud rakendused (E2EE) turvalisust, ning sõnumeid või kõnesid ei saa teel hoida ega tohutult arvutada.