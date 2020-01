Ajalooline video: Steve Jobs esitles 10 aastat tagasi esimest iPadi

Jobs väitis, et nutitelefoni ja sülearvuti vahel on ruumi uuele seadmekategooriale, kuid ainult siis, kui see seade on mõne ülesande puhul parem. Seejärel ta iPadi täpselt sellisena ka tutvustas, viidates sellele kui «maagilisele ja revolutsioonilisele seadmele» veebi sirvimiseks, e-kirjade lugemiseks ja saatmiseks, fotodeja videote vaatamiseks, muusika kuulamiseks, mängude mängimiseks, e-raamatute lugemiseks ja muuks.