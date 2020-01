Suurbritannia lubab Huawei 5G-võrkudesse – aga ainult natuke

Valitsuse otsus ei sisalda Huawei nime, kuid selles märgitakse, et kõrge riskiga pakkujatel keelatakse tarnida oma tehnikat 5G-tuumikvõrkudesse ning raadiovõrkudes tohib tema tehnikat kasutada vaid 35 protsendi ulatuses- Täielikult on Huawei tehnika keelatud aladel, kus asuvad sõjaväebaasid ja tuumaobjektid, kirjutab Mobile World Live .

«Asjaolu, et saame jätkata koostööd oma partneritega 5G-võrkude arendamisel, sisendab eelkõige kindlustunnet. Ühendkuningriigi valitsuse tõenduspõhise ja tehnoloogiliselt argumenteeritud otsuse tulemuseks on arenenum, turvalisem ja kulutõhusam telekommunikatsiooni infrastruktuur, mis vastab tuleviku väljakutsetele. Juurdepääsuga parimale tehnoloogiale kindlustab Suurbritannia oma majanduse konkurentsivõime ka tulevikus,» ütles Zhang.

Suurbritannia peaminister on seisnud silmitsi USA ja mõnede konservatiividest parlamendiliikmete survega Hiina tehnoloogiahiiglase blokeerimiseks riikliku julgeoleku huvides. Trumpi administratsiooni ametnik on juba teda andnud, et USA on otsuses pettunud.